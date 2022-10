¿Cómo Es Ser Pastelero?: Razones para Convertirte en Uno

A menos que ya haya trabajado en una pastelería, su mirada principal a la vida de los pasteleros puede provenir de la cultura pop.

Aquí hay un vistazo a la verdad sobre esta dulce carrera.

Pista: ¡Hay mucha más limpieza de la que ves en las películas!

La vida laboral de tres tipos de pasteleros

Para explicar lo que es ser pastelero, primero debemos aclarar de qué tipo de pastelero estamos hablando:

El Chef de la Panadería o Pastelería

En una panadería o pastelería, el trabajo del pastelero es un equilibrio de volumen y precisión. Podrían ser responsables de hornear docenas de croissants, petit fours, daneses, macarons y otras delicias. Y cada uno tiene que estar justo en el tamaño, la forma, el horneado y la decoración.

Es posible que el pastelero tenga que llegar mucho antes de que llegue el primer cliente para asegurarse de que la caja de pastelería esté bien surtida cuando las puertas estén abiertas.

¡Eso podría requerir despertarse a las 3:00 o 4:00 a. m.! Pero, afortunadamente, sus días también pueden terminar a primera hora de la tarde.

A muchos pasteleros y panaderos les encantan esas primeras horas antes de que el mundo se despierte. No hay clientes, no llegan nuevos pedidos y no hay nada que los distraiga de su trabajo.

El pastelero de especialidad

Un pastelero especializado a menudo se enfoca en uno o algunos tipos específicos de postres o pasteles.

Pueden trabajar en una tienda que solo hace cannoli y otros postres italianos, por ejemplo. O podrían hacer mini tartas, profiteroles y otras cosas. También pueden hacer pasteles que se ajusten a ciertas dietas, como pasteles sin gluten o veganos.

Si una tienda hace postres en lugar de productos para el desayuno, el pastelero puede trabajar en un horario más «normal», ya que no esperará una multitud temprano en la mañana.

El día del pastelero podría comenzar a las 8:00 a. m. más o menos, en preparación para un mediodía abierto.

Pero al igual que cualquier otro pastelero, este trabajo está muy centrado en la precisión. La repostería francesa, por ejemplo, se caracteriza por su elegancia y uniformidad. ¡Cada petit four debe verse idéntico al siguiente!

El pastelero del restaurante

A diferencia de un pastelero en una panadería o pastelería, un pastelero de restaurante podría estar a cargo de todo el programa de postres del restaurante.

Esto podría incluir preparar algunos artículos con anticipación, como postres fríos, salsas de frutas, tartas y pasteles, y chocolates. Y también podría incluir trabajar durante el servicio de cena, junto con el resto del equipo de cocina.

Algunos restaurantes tienen un equipo de pastelería más grande, por lo que el pastelero podría estar supervisando un pequeño equipo de pasteleros que ejecutan el menú.

Pero en los restaurantes más pequeños, la pastelería podría ser un departamento de solo uno o dos, con el pastelero responsable tanto de la preparación como del servicio.

Ese puede ser un día largo, pero también puede permitir mucha creatividad, ¡especialmente si el pastelero puede crear especialidades diarias o de temporada!

Más allá de los pasteles: saneamiento, higiene y organización

¡En cualquier trabajo culinario, podrías pasar casi tanto tiempo limpiando y organizando como cocinando!

Si bien los pasteleros generalmente no trabajan con carne o mariscos crudos, eso no significa que no tengan que ser diligentes con el saneamiento y la higiene.

Trabajar con huevos crudos, harina sin cocer y productos lácteos puede provocar una contaminación cruzada si un pastelero no tiene cuidado.

El saneamiento deficiente puede hacer que las personas se enfermen de salmonella, e.coli y otras enfermedades transmitidas por los alimentos, o causar reacciones alérgicas. ¡Así que los pasteleros están limpiando y lavándose las manos todo el día!

La organización es otro factor. Los pasteleros son planificadores y su espacio de trabajo lo demuestra. Todo lo que necesitan está organizado frente a ellos, probablemente en el orden exacto en que debe agregarse a la receta. Nada se deja al azar.

Una escuela de pastelería reconoce la importancia del saneamiento y la organización. Antes de que los estudiantes profundicen en las complejidades de los pasteles o la diversión de la pastelería francesa, deben explorar los métodos de limpieza, el almacenamiento de ingredientes y la importancia de la mise en place.

Piense que hacer un curso de pastelero puede permitirle mejorar sus capacidades particulares para que logre terminar de forma más sencilla el trabajo bajo presión.