Escuchar Puntos clave Resumen Escuchar 0:00 / 0:00 x1 Resumen Nota completa Puntos clave Una térmica que salta seguido, enchufes calientes u olor a quemado son señales de falla eléctrica.

Calefactores, microondas, pavas y aires acondicionados deben conectarse directo a la pared, no a zapatillas.

El tablero debe tener termomagnética, disyuntor diferencial y puesta a tierra; el disyuntor se prueba una vez por mes. Resumen La seguridad eléctrica en casa se apoya en tres pilares: una instalación en buen estado, protecciones en el tablero y hábitos correctos. Las señales de alerta incluyen térmicas que saltan, luces que parpadean, enchufes calientes y olor a quemado. Los equipos de alto consumo deben ir directo a la pared, y las zapatillas tienen que estar certificadas y desenrolladas. El tablero necesita termomagnética, disyuntor diferencial y puesta a tierra. Con chicos en casa, conviene usar tapas en los tomacorrientes y mantener los cables fuera de su alcance.

La seguridad eléctrica en el hogar depende de tres cosas: una instalación en buen estado, protecciones adecuadas en el tablero y hábitos de uso correctos. Detectar a tiempo las señales de alerta y no improvisar arreglos previene descargas, cortocircuitos e incendios.

La electricidad está presente en casi todo lo que hacemos en casa. Por eso es fácil olvidar sus riesgos. Una ficha recalentada o una zapatilla sobrecargada pueden pasar inadvertidas hasta que provocan un problema serio. Estos consejos ayudan a reducir esos riesgos con medidas simples.

¿Cuáles son las señales de que la instalación eléctrica tiene un problema?

Una instalación con fallas suele avisar antes de un accidente. Reconocer esas señales permite actuar a tiempo y evitar daños mayores.

La térmica salta con frecuencia.

Las luces parpadean o bajan de intensidad al encender un equipo.

Un enchufe o una ficha se calientan al tacto.

Aparece olor a plástico quemado.

Se sienten cosquilleos al tocar un artefacto.

Ante cualquiera de estas señales, lo recomendable es dejar de usar ese punto y pedir una revisión a un electricista matriculado.

Los enchufes y tomacorrientes concentran buena parte de los incidentes eléctricos domésticos.

¿Por qué no conviene improvisar arreglos eléctricos?

Los empalmes precarios, la cinta aisladora mal colocada o las fichas cambiadas sin criterio no solucionan el problema de fondo. Un contacto flojo genera calor y ese calor deteriora los materiales con el tiempo.

Si hace falta reemplazar componentes, conviene elegir materiales eléctricos certificados y adecuados para la carga que van a soportar. Un producto barato sin certificación puede terminar saliendo muy caro.

¿Cómo usar enchufes y zapatillas de forma segura?

Una gran parte de los incidentes eléctricos domésticos ocurre en los enchufes. El error más común es conectar varios equipos de alto consumo en una misma zapatilla.

Equipos que conviene enchufar directo a la pared

Calefactores, estufas eléctricas, aires acondicionados, microondas, hornos eléctricos y pavas consumen mucha energía. Lo ideal es conectarlos directamente a un tomacorriente en buen estado.

Cómo elegir y usar una zapatilla

Que tenga protección térmica y cable de buena sección.

Que esté certificada y en buen estado.

Que el cable esté totalmente desenrollado.

Que no se conecte una zapatilla a otra.

Por qué evitar los adaptadores múltiples

Los adaptadores que multiplican tomas se aflojan con el uso, generan falsos contactos y elevan la temperatura del enchufe. Es más seguro sumar tomacorrientes fijos con la ayuda de un electricista.

¿Qué protecciones debe tener el tablero eléctrico?

El tablero es el corazón de la instalación. Debe contar al menos con dos dispositivos clave, cada uno con una función distinta.

Dispositivo Qué protege Cómo funciona Interruptor termomagnético La instalación Corta ante sobrecargas o cortocircuitos Disyuntor diferencial Las personas Corta ante fugas de corriente que pueden causar descargas Puesta a tierra Personas y equipos Deriva a tierra la corriente de una falla

El disyuntor diferencial tiene un botón de prueba. Conviene presionarlo una vez por mes para verificar que corta correctamente.

¿Cómo cuidar la seguridad eléctrica con chicos en casa?

Los chicos son especialmente vulnerables a los accidentes eléctricos. Unas pocas medidas reducen mucho el riesgo.

Usar tapas protectoras en los tomacorrientes al alcance de los chicos.

No dejar cargadores enchufados sin el teléfono.

Mantener los cables fuera del paso y del alcance.

Enseñar que no se tocan enchufes con las manos mojadas.

¿Qué cuidados hay que tener en baños y cocinas?

El agua y la electricidad son una combinación peligrosa. En baños y cocinas los tomacorrientes deben estar lejos de canillas y bachas. Nunca hay que usar secadores u otros artefactos con las manos o los pies mojados.

En la cocina conviene revisar el estado de los cables de los electrodomésticos. Un cable pelado cerca de la mesada es un riesgo permanente.

¿Cada cuánto revisar la instalación eléctrica?

Los especialistas recomiendan una revisión profesional periódica, en especial en viviendas con más de 20 años o después de sumar equipos de alto consumo. También conviene revisar la instalación antes de mudarse a una casa usada.

Si buscás una Casa de electricidad cerca de mí, priorizá la que ofrezca asesoramiento y productos certificados.

¿Qué hacer ante un accidente eléctrico?

Cortar la luz desde el tablero antes de tocar a la persona. Si no se puede cortar, separarla con un objeto seco y no conductor. Llamar a emergencias de inmediato. No usar agua para apagar un fuego de origen eléctrico.

¿Cómo ahorrar energía sin resignar seguridad?

La seguridad y el ahorro van de la mano. Una instalación en buen estado pierde menos energía y los equipos funcionan mejor. Además, reducir el consumo baja la carga sobre los circuitos y disminuye el riesgo de recalentamiento.

Reemplazar lámparas viejas por iluminación LED, que consume menos y genera poco calor.

Desenchufar los equipos que no se usan en lugar de dejarlos en espera.

No usar estufas eléctricas y aire acondicionado al mismo tiempo en un mismo circuito.

Elegir electrodomésticos con etiqueta de eficiencia energética alta.

¿Qué revisar antes del verano y del invierno?

Las épocas de más calor y más frío son las de mayor consumo eléctrico. En esos meses se usan aires acondicionados, ventiladores, estufas y calefactores durante muchas horas. Por eso conviene hacer un chequeo antes de cada temporada.

Revisá que los cables de los equipos estén enteros, que los enchufes no tengan marcas de recalentamiento y que el disyuntor funcione al presionar el botón de prueba. Si planeás instalar un aire acondicionado nuevo, consultá a un electricista si la instalación soporta esa carga o si hace falta un circuito exclusivo. Esta revisión simple evita cortes y riesgos en los días de mayor demanda.

Conclusión

Mejorar la seguridad eléctrica en el hogar no requiere grandes obras. Alcanza con prestar atención a las señales de alerta, usar bien enchufes y zapatillas, tener un tablero con protecciones y revisar la instalación con un profesional. Son medidas simples que protegen a toda la familia.

Preguntas frecuentes ¿Cuáles son las señales de una falla eléctrica en casa? Las más comunes son una térmica que salta seguido, luces que parpadean, enchufes que se calientan, olor a plástico quemado y cosquilleos al tocar un artefacto. Ante cualquiera de ellas hay que dejar de usar ese punto y pedir una revisión a un electricista matriculado. ¿Para qué sirve el disyuntor diferencial? El disyuntor diferencial protege a las personas. Detecta fugas de corriente, como las que se producen cuando alguien toca un artefacto con una falla, y corta el suministro en milésimas de segundo. Conviene probarlo una vez por mes con su botón de prueba. ¿Qué equipos no se deben conectar a una zapatilla? Los de alto consumo, como calefactores, estufas eléctricas, aires acondicionados, microondas, hornos y pavas eléctricas. Lo más seguro es conectarlos directamente a un tomacorriente de pared en buen estado para evitar sobrecargas y recalentamiento.