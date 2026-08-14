La oferta de departamentos en venta en Miami es amplia y atractiva, pero el mercado tiene trampas que el comprador extranjero no ve desde su país. Un edificio puede lucir impecable en fotos y tener un HOA al borde de la quiebra. Un proyecto de preconstrucción puede prometer entrega en 2027 y terminar en 2030. Y una unidad que se compró pensando en Airbnb puede resultar estar en un edificio que prohíbe alquileres de corta estadía.

Estos son los cinco errores más costosos y cómo evitarlos.

Comprar sin revisar las finanzas del HOA

Este es el error más caro y más frecuente. El inversor se enamora de la unidad, negocia el precio y cierra sin revisar los estados financieros del HOA. Meses después recibe un special assessment de USD 20.000 o USD 50.000 por reparaciones que la asociación no puede cubrir con sus reservas.

Después del colapso de Champlain Towers en Surfside en 2021, los edificios de Miami-Dade están obligados a mantener reservas más sólidas. Pero muchos edificios antiguos aún no cumplen y financian reparaciones con derramas extraordinarias que caen sobre los propietarios.

Cómo evitarlo

Antes de ofertar por cualquiera de los departamentos en venta en Miami que estés evaluando, pedí los financial statements del HOA, el presupuesto anual, el estado del reserve fund y si hay special assessments programados o litigios en curso. Un broker con experiencia en el mercado local sabe leer esos documentos y detectar edificios problemáticos antes de que el comprador firme.

Ignorar la recertificación de 40 años

Desde 2022, los edificios de tres pisos o más en Miami-Dade deben pasar una inspección estructural obligatoria a los 30 años de antigüedad (antes eran 40) y cada 10 años después. Si el edificio no pasa la inspección, el costo de las reparaciones se reparte entre los propietarios.

Comprar en un edificio de 25 o 28 años sin verificar si ya hizo la recertificación o cuánto falta para que la enfrente es apostar a una sorpresa costosa. Los costos de remediación pueden ser de miles de dólares por unidad o, en casos extremos, decenas de miles.

Cómo evitarlo

Consultá la antigüedad del edificio y el estado de la recertificación antes de ofertar. Los departamentos en venta en Miami en edificios nuevos o de menos de 15 años no enfrentan este riesgo a corto plazo, lo que los convierte en una opción más predecible para el inversor extranjero.

No verificar si el edificio permite alquiler short-term

Muchos inversores compran pensando en Airbnb y descubren después del cierre que el edificio prohíbe alquileres de menos de 6 o 12 meses. Esas restricciones están en las rules and regulations del HOA, y el vendedor no tiene obligación de mencionarlas.

Además, cada municipio tiene regulaciones distintas. Miami Beach prohíbe alquileres de menos de 6 meses y un día en la mayoría de las zonas residenciales, con multas de hasta USD 20.000.

Cómo evitarlo

Verificá las reglas del HOA y la zonificación municipal antes de comprar. Si el plan es alquiler short-term, el edificio y la zona tienen que permitirlo explícitamente. Si el plan es alquiler anual, esta restricción no aplica, pero es un dato que afecta la liquidez futura de la unidad.

Subestimar el costo del seguro en torres costeras

El seguro de propiedad en Florida subió drásticamente después de 2022. En torres costeras, el seguro del edificio (que se paga a través del HOA) puede haberse duplicado o triplicado en los últimos tres años. Eso impacta directamente en la cuota mensual del HOA, que en Sunny Isles o Miami Beach puede superar los USD 1.000 mensuales para un departamento de un dormitorio.

Cómo evitarlo

No te guíes solo por el HOA que aparece en el listado del MLS. Pedí el desglose actualizado y verificá cuánto del HOA corresponde al seguro master del edificio. Si el seguro aumentó y el HOA todavía no lo refleja, la cuota va a subir en la próxima asamblea.

Confiar solo en renders y promesas del developer

En preconstrucción, el inversor compra un producto que todavía no existe. Los renders son herramientas de venta, no compromisos contractuales. El developer puede modificar amenities, cambiar terminaciones o retrasar la entrega sin que eso constituya incumplimiento en la mayoría de los contratos de Florida.

Cómo evitarlo

Investigá el track record del developer: cuántos proyectos entregó, si los entregó en plazo, si hubo demandas de compradores, y cómo se mantienen sus edificios cinco o diez años después de la entrega. Un broker con acceso directo a los desarrolladores y conocimiento del historial de cada uno es la mejor protección.