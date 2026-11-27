Escuchar Puntos clave Resumen Escuchar 0:00 / 0:00 x1 Resumen Nota completa Puntos clave Simmons nació en 1870 en Kenosha, Wisconsin, y empezó con los colchones de alambre en 1876.

En 1925 presentó Beautyrest, el primer colchón de resortes ensacados fabricado en serie.

Según la marca, Simmons llegó a la Argentina en 1938. Resumen La historia de Simmons empezó en 1870 con una fábrica de cajas para quesos y aisladores de telégrafo en Kenosha. En 1876 sumó los colchones de alambre y, bajo la conducción de Zalmon G. Simmons II, en 1925 presentó Beautyrest, que aplicaba a gran escala el resorte ensacado inventado por James Marshall. La marca también impulsó el sofá cama Hide-A-Bed en 1940 y las medidas queen y king en 1958. Según la empresa, llegó a la Argentina en 1938.

Simmons es una de las marcas de colchones más antiguas del mundo. Nació en 1870, cuando Zalmon G. Simmons abrió una fábrica en Kenosha, Wisconsin, que al principio hacía cajas para quesos y aisladores de madera. En 1876 empezó con los colchones de alambre y en 1925 presentó Beautyrest, el colchón de resortes ensacados que la hizo famosa. Según la marca, llegó a la Argentina en 1938.

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Detrás de cada colchón hay una historia de inventos, avisos con celebridades y cambios en la forma de dormir. Esta nota recorre más de 150 años de Simmons con una línea de tiempo, curiosidades y lo que hay que saber para elegir un colchón hoy.

¿Cómo empezó la historia de Simmons?

Zalmon G. Simmons fue un empresario de Kenosha con negocios muy variados: según las historias de la compañía, presidió la empresa ferroviaria Rock Island y la Northwest Telegraph Company, y llegó a ser alcalde de la ciudad. En 1870 abrió su primera fábrica, que producía cajas para quesos y aisladores de madera para el telégrafo. Seis años más tarde, en 1876, decidió fabricar colchones de alambre tejido, un producto que empezaba a reemplazar a los rellenos de paja, lana o plumas.

Más de 150 años de historia separan los colchones de alambre de los modelos actuales.

¿Qué hitos marcaron a la marca? Línea de tiempo

1870La primera fábrica Zalmon G. Simmons abre su primera fábrica en Kenosha, Wisconsin. Todavía no hace colchones: produce cajas para quesos y aisladores de madera para el telégrafo. 1876Llegan los colchones de alambre Seis años después, la empresa empieza a fabricar colchones de alambre tejido, el primer paso hacia el negocio que le daría fama. 1889Resortes en espiral y precios en baja Al sumar resortes en espiral a sus colchones de alambre, la empresa logra bajar mucho los costos: según registros de la marca, el precio pasó de 12 dólares a 95 centavos. 1910“The Chief” toma el mando Su hijo, Zalmon G. Simmons II, conocido en la empresa como “The Chief”, asume la presidencia y la conduce hasta 1932 con una idea fija: fabricar en serie un colchón de resortes mejor y más accesible. 1915Nace Simmons Co. La compañía se constituye como Simmons Co. y en 1919 traslada su sede a Nueva York. 1924Debut en Wall Street Las acciones de Simmons empiezan a cotizar en la Bolsa de Nueva York. 1925Nace Beautyrest La marca presenta Beautyrest, el colchón de resortes ensacados individualmente. Al año siguiente lo lanza con una campaña nacional y un precio de 39,50 dólares. 1938Simmons llega a la Argentina Según la propia marca, ese año Simmons se instala en el país, donde sigue fabricando y vendiendo colchones y sommiers. 1940El sofá que se convierte en cama Aparece el Hide-A-Bed, un sofá con un colchón escondido en su interior, antecesor de los sofá cama actuales. 1958Más grandes: queen y king Simmons empieza a vender colchones en medidas queen y king, que con los años se volvieron un estándar. 1975Mudanza al sur La empresa traslada su sede a Atlanta, Georgia, donde sigue hasta hoy. 2025Beautyrest cumple 100 años El colchón de resortes ensacados de la marca llega a su primer siglo de vida.

¿Por qué Beautyrest fue una revolución?

Hasta comienzos del siglo XX, los colchones de resortes usaban espirales unidos entre sí: cuando una persona se movía, todo el colchón se movía con ella. La idea del resorte ensacado, en la que cada espiral va dentro de su propia bolsa de tela y trabaja de forma independiente, ya existía: la había inventado en 1899 el canadiense James Marshall, que la patentó en 1900. Pero cada resorte se cosía a mano dentro de su funda, y eso la limitaba a colchones de lujo.

Zalmon G. Simmons II encargó a su equipo técnico estudiar cómo producirla con máquinas. Según la marca, en 1925 el ingeniero John Franklin Gail diseñó una máquina que enrollaba el alambre y lo colocaba dentro de las fundas de tela de forma automática. Con ella nació el Beautyrest. Según el Archivo del Museo Nacional de Historia Estadounidense del Smithsonian, que conserva los documentos de la empresa, la combinación del resorte de Marshall y esa máquina hizo posible el colchón. El resultado era un descanso más parejo y con menos transmisión de movimiento entre quienes comparten la cama.

Curiosidades que quizás no conocías

🛏️ Un precio “de lujo” En 1926, un Beautyrest costaba 39,50 dólares, entre tres y cuatro veces más que un colchón de alambre común de la época. 🎩 Famosos en los avisos Según las historias de la compañía, personalidades como Henry Ford, Thomas Edison y George Bernard Shaw aparecieron en los anuncios de Beautyrest, y Eleanor Roosevelt también promocionó la marca. 🎳 La bola de bowling En los años 90, un comercial de Beautyrest dejaba caer una bola de bowling sobre el colchón para mostrar que el movimiento de una persona no molesta a la otra. 📡 Del telégrafo al descanso Antes de los colchones, el fundador fabricaba aisladores de madera para las líneas de telégrafo. Además, fue alcalde de Kenosha. 🛋️ El abuelo del sofá cama El Hide-A-Bed de 1940 popularizó la idea de un sillón que se transforma en cama para recibir visitas. 🚢 A bordo del Titanic Según Beautyrest, los camarotes de primera clase del Titanic tenían resortes ensacados de Simmons, años antes de que la marca los fabricara en serie. 🌎 Una marca global Fuera de Estados Unidos, la marca opera mediante licencias. Según Simmons Argentina, hoy tiene fábricas en más de 100 países.

¿Cómo cambió la forma de dormir en estos 150 años?

Época Cómo se dormía Siglo XIX Colchones de paja, lana, crin o plumas, y luego de alambre tejido Década de 1920 Llegan los resortes ensacados producidos en serie Mediados del siglo XX Sofá cama y medidas más grandes, como queen y king Hoy Resortes ensacados, espumas de alta densidad y viscoelásticas, y modelos híbridos

¿Cómo es Simmons en la Argentina?

Según la propia empresa, Simmons se instaló en el país en 1938, y Simmons de Argentina figura en los registros oficiales como fabricante de sommiers y colchones. En el mercado local se venden líneas como Beautyrest, BackCare y Beautysleep, con modelos de resortes y de espuma. Para ver el catálogo actualizado, las medidas y los puntos de venta, se pueden consultar los colchones Simmons en el sitio oficial de la marca.

A comienzos del siglo XX, los colchones de resortes eran un lujo para pocos hogares.

¿Qué tener en cuenta al elegir un colchón hoy?

Más allá de la marca, elegir bien un colchón depende de quién lo va a usar y cómo duerme. Conviene probarlo acostándose unos minutos en la posición habitual, pensar en el peso de cada persona y en si se comparte la cama, y revisar la garantía.

Firmeza: debe sostener la columna sin generar puntos de presión.

debe sostener la columna sin generar puntos de presión. Tipo de soporte: resortes ensacados, espuma de alta densidad o modelos híbridos.

resortes ensacados, espuma de alta densidad o modelos híbridos. Independencia de lechos: clave para parejas con horarios o pesos distintos.

clave para parejas con horarios o pesos distintos. Medida: al menos 10 o 15 centímetros más largo que la persona más alta.

al menos 10 o 15 centímetros más largo que la persona más alta. Base: un sommier adecuado prolonga la vida útil del colchón.

Ante dolores de espalda persistentes, la recomendación es consultar a un médico o kinesiólogo antes de elegir.

¿Cada cuánto conviene cambiar el colchón?

No hay una fecha exacta, pero los especialistas suelen hablar de un recambio cada ocho a diez años, según el uso y la calidad. Las señales de que llegó el momento son los hundimientos visibles, los ruidos de los resortes, despertarse con dolores o descansar mejor fuera de casa que en la propia cama. Ventilar el colchón, usar un protector y girarlo cuando el fabricante lo indica ayuda a que dure más.

Conclusión

La historia de Simmons empezó con cajas para quesos y aisladores de telégrafo en Kenosha y siguió con algunos de los inventos que cambiaron el descanso, como el colchón Beautyrest, el sofá cama y las medidas queen y king. Con más de 150 años de trayectoria y presencia en la Argentina desde 1938, según la marca, es un caso de cómo una empresa puede reinventarse a lo largo de los siglos. Más historias de empresas en Negocios.

Preguntas frecuentes ¿Cuándo y dónde nació Simmons? Simmons nació en 1870, cuando Zalmon G. Simmons abrió su primera fábrica en Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos. Al principio producía cajas para quesos y aisladores de madera para el telégrafo. En 1876 empezó a fabricar colchones de alambre tejido, el negocio que la hizo conocida. ¿Qué tiene de especial el colchón Beautyrest? Beautyrest, presentado en 1925, fue el primer colchón de resortes ensacados producido en serie. Cada resorte va dentro de su propia funda de tela y trabaja de forma independiente, lo que reduce la transmisión de movimiento entre quienes comparten la cama. Se lanzó a 39,50 dólares. ¿Desde cuándo está Simmons en la Argentina? Según la propia empresa, Simmons se instaló en la Argentina en 1938. En el país se comercializan líneas como Beautyrest, BackCare y Beautysleep, con modelos de resortes y de espuma, que pueden consultarse en el sitio oficial de la marca.