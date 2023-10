Mejores Estilos de Celebridades en Milan Fashion Week 2024

La Milan Fashion Week Primavera-Verano 2024 ha sido un despliegue de arte, glamour y, sobre todo, de modas inigualables. Entre desfiles, firmas prestigiosas y el bullicio de la ciudad, las famosas deslumbraron con looks espectaculares.

Los grandes nombres de la moda, como Gucci y Versace, pusieron la pasarela, pero fueron las celebridades las que le dieron vida con sus estilismos. Como bien dicen, «la moda no es solo lo que llevas, sino cómo lo llevas», y nuestras adoradas figuras públicas lo confirmaron durante este evento.

En el céntrico ‘front row’, las famosas nos mostraron que el estilo no conoce límites. Observamos a figuras icónicas como Claudia Schiffer, quien deslumbró con un vestido verde que dejó a más de uno sin aliento. Sin olvidar a Naomi Campbell y Olivia Palermo, quienes con cada aparición redefinían el término «chic».

Más allá de las pasarelas, estrellas de otras industrias brillaron con luz propia. Emma Watson y Julia Roberts, con sus looks, mostraron que la moda es un lenguaje universal. Y cómo no mencionar el sabor español que Nieves Álvarez y Rosalía aportaron al evento, dejando en claro que el estilo no tiene fronteras.

El eco de la Semana de la Moda de Milán resonó con fuerza en el mundo digital. Los estilismos de nuestras celebridades se convirtieron en tendencia, inspirando y capturando la imaginación de miles.

La Milan Fashion Week Primavera-Verano 2024 nos dejó un legado estético impactante, donde las famosas no solo asistieron, sino que también brillaron con looks inolvidables. Una vez más, la moda demostró ser un arte que se renueva y sorprende a cada paso.

Cara Delevingne

Olivia Palermo

Naomi Watts

Julia Roberts

Olimpia de Grecia

Nieves Álvarez

Sharon Stone

Kendall Jenner