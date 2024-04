Personas Más Seguidas en Instagram: Descubre a los Líderes

A medida que este artículo se lee, es probable que los números de seguidores en Instagram de algunas de las celebridades más influyentes del mundo sigan aumentando.

Desde historias y publicaciones personales hasta patrocinios, la presencia en redes sociales se ha convertido en una parte esencial para muchos influyentes, incluidos nuestros deportistas y artistas favoritos.

Instagram actúa como un escaparate crucial, pero, ¿quiénes son realmente esas personas que acumulan cientos de millones de seguidores?

Las Diez Personalidades más Seguidas en Instagram

Según los datos recopilados por Social Blade al 13 de marzo de 2024, aquí presentamos a las diez personas con más seguidores en Instagram, excluyendo cuentas corporativas. Notablemente, la lista incluye a un campeón argentino que podría sorprender a algunos.

Cristiano Ronaldo: Una Superestrella de Instagram

Cristiano Ronaldo lidera la lista con 624 millones de seguidores. Reconocido por muchos como el mejor futbolista del mundo, Ronaldo ostenta múltiples récords, incluyendo ser la primera persona en superar los 600 millones de seguidores en Instagram en agosto de 2023.

Con 39 años, no muestra signos de querer retirarse, continuando su carrera con éxitos impresionantes como el jugador de fútbol con más goles en la historia desde 2002, y como el mejor pagado en 2023, gracias a su traspaso a Al Nassr en Arabia Saudita.

Además, Cristiano se destaca por su extensa lista de patrocinadores y su dominio en las redes sociales, con más de 850 millones de seguidores en total.

Lionel Messi: Más que un Futbolista

Lionel Messi, el único otro atleta en esta lista junto a Ronaldo, tiene 501 millones de seguidores en Instagram. El famoso jugador argentino, actualmente parte de Inter Miami C.F. y la selección nacional, es el segundo futbolista con más goles en la historia y ha generado un considerable revuelo recientemente, atrayendo nuevos seguidores.

Messi ha acumulado ocho Balones de Oro, premios de la FIFA al mejor jugador del mundo, y seis Botas de Oro, entre otros. En 2020, se convirtió en el primer futbolista y el primer argentino en recibir un premio Laureus.

Además, Messi se clasificó como el segundo deportista mejor pagado en 2023, con ingresos de 130 millones de dólares, gracias a su rendimiento y patrocinios con marcas reconocidas como Adidas, Budweiser y PepsiCo.

Selena Gomez: Una Estrella Multidimensional

Selena Gomez, a sus 31 años, ha construido una carrera multifacética como cantante, actriz, productora, diseñadora y empresaria. Con raíces mexicanas, Selena ha acumulado una impresionante base de 430 millones de seguidores en Instagram.

Saltó a la fama con su rol en la serie de Disney Channel, «Wizards of Waverly Place», y más tarde exploró la música con su banda, Selena Gomez & the Scene, influenciada por artistas como Miley Cyrus y Kelly Clarkson.

Además de sus roles en la pantalla, Gomez se ha destacado como productora ejecutiva de la serie de comedia «Only Murders in the Building». En su documental, «Selena Gomez: My Mind & Me», se abre sobre las complejidades de la fama, su salud mental y física, y su diagnóstico de lupus y trastorno bipolar, resonando profundamente con su audiencia global.

Kylie Jenner: Empresaria y Estrella de Realidad

Kylie Jenner, el miembro más joven y seguido de la familia Kardashian-Jenner en Instagram con 400 millones de seguidores, se ha hecho un nombre como modelo, empresaria y personalidad televisiva estadounidense. Ganó notoriedad desde su aparición en «Keeping Up with the Kardashians» a los diez años.

Jenner ha lanzado varias iniciativas empresariales exitosas, incluyendo su línea de cosméticos, Kylie Cosmetics, y la marca de ropa Kendall & Kylie con su hermana.

A pesar de enfrentar escándalos y críticas, sigue siendo una influencer de peso en la moda y la belleza, recientemente captando atención por su nueva serie «The Kardashians» y su vida personal con celebridades como Timothée Chalamet.

Dwayne Johnson: De Luchador a Icono de Hollywood

Dwayne «La Roca» Johnson no solo es uno de los actores más rentables de Hollywood, sino también uno de los mejor pagados, reconocido incluso por el Libro Guinness de los Récords por su alto salario en «La momia regresa». Su carrera comenzó en la lucha libre profesional en la WWE, donde se destacó como campeón, antes de transicionar a la actuación.

Retirado del ring en 2019, Johnson ha dominado la taquilla con roles en franquicias como «Rápidos y furiosos» y «Jumanji».

Conocido por su carisma y presencia física, sigue siendo un favorito en Instagram donde comparte aspectos de su vida profesional y personal, manteniendo una conexión sólida con sus casi 400 millones de seguidores.

Ariana Grande: La Princesa del Pop

Ariana Grande se ha consolidado como una superestrella del pop mundial, ostentando la venta de 85 millones de discos. Entre sus logros figura ser la primera artista y la única mujer en alcanzar cinco debuts número uno en Billboard y ser una de las artistas más escuchadas en Spotify. En Instagram, se posiciona en el sexto lugar con 380 millones de seguidores.

Esta talentosa cantante, actriz y empresaria estadounidense inició su trayectoria musical en Broadway a los 15 años y ganó fama masiva con su papel en la serie de Nickelodeon, «Victorious».

Su habilidad vocal capturó la atención de Republic Records, llevándola a firmar su primer contrato discográfico en 2011 tras ser descubierta en YouTube. Este año, Ariana protagonizará la adaptación cinematográfica del musical «Wicked», interpretando a Glinda Upland, también conocida como Glinda la Buena, que se estrenará en noviembre.

Kim Kardashian: Icono de Moda y Emprendedora

Kimberly Kardashian, conocida popularmente como Kim, es la segunda integrante de la familia Kardashian en esta lista, con 364 millones de seguidores. Comenzó a captar la atención pública en la década de 2000 junto a celebridades como Paris Hilton. Su salto a la fama fue impulsado por el reality show «Keeping Up with the Kardashians», que la catapultó a roles en televisión y cine.

Propietaria de múltiples marcas de fragancias y accesorios, Kim lanzó en 2017 su exitosa línea de cosméticos KKW Beauty, valorada en mil millones de dólares, y ha figurado en la lista de multimillonarios de Forbes. Además, Kim se ha involucrado en la reforma del sistema carcelario estadounidense y ha comenzado estudios en derecho desde 2019.

Beyoncé: La Diva de la Música

En 2023, Beyoncé lideró la gira femenina más exitosa en términos de recaudación de todos los tiempos, amasando 600 millones de dólares y convirtiéndose en la artista femenina con más premios Grammy de la historia, sumando 32 estatuillas.

Este año, con 320 millones de seguidores en Instagram, Beyoncé continúa rompiendo récords, incluyendo logros recientes con su álbum «Cowboy Carter».

Beyoncé Giselle Knowles-Carter comenzó su ascenso a la fama como vocalista principal del grupo femenino Destiny’s Child a finales de los 90. Su carrera en solitario la catapultó a nuevas alturas, siendo reconocida por su influencia y logrando el récord de más premios Grammy ganados en una sola noche en 2010.

Forbes la nombró una de las mujeres más poderosas del mundo tras su gira «Renaissance», que también inspiró un documental y una colaboración de moda con Balmain.

Khloé Kardashian: Empresaria y Estrella de la Televisión

Khloé Kardashian, la menor de las hermanas Kardashian, se destaca en esta lista con 311 millones de seguidores en Instagram.

Esta empresaria, socialité, presentadora de televisión y modelo estadounidense ha construido su reputación a través de varios reality shows, incluyendo «Keeping Up with the Kardashians», «Kourtney and Khloe Take Miami» y «Khloé & Lamar», este último junto a su exesposo, el jugador de baloncesto Lamar Odom.

Fuera del ámbito televisivo, Khloé fue copropietaria de Dash, una exclusiva cadena de boutiques que operó en varias ciudades estadounidenses hasta su cierre en 2018.

También ha lanzado diversas líneas de productos de belleza y cuidado de la piel, un perfume unisex y coescribió «Kardashian Konfidential» con sus hermanas Kourtney y Kim, un libro que combina autobiografía con autoayuda, ofreciendo anécdotas y fotografías familiares.

Kendall Jenner: Ícono de la Moda

En 2017, Kendall Jenner fue nombrada la modelo mejor pagada del mundo por la revista Forbes, con ingresos que superaron los 22 millones de dólares. En 2024, concluye esta lista con 295 millones de seguidores en Instagram, una fama alcanzada en gran parte gracias a su participación en los reality shows de su familia.

Kendall inició su carrera en el modelaje a los 14 años, tras firmar con la agencia Wilhelmina Models, y para 2011 ya destacaba en las pasarelas de la Semana de la Moda de Nueva York.

Ha desfilado para grandes diseñadores como Donna Karan, Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Fendi, Ports 1961, Bottega Veneta, Pucci, Dolce & Gabbana, Sonia Rykiel, Balmain, Givenchy y Chanel. El 15 de noviembre de 2014, anunció en sus redes sociales su selección como la nueva imagen de Estée Lauder, lo que le reportó más de 50 mil seguidores en un solo día.

Su popularidad ha continuado aumentando gracias a sus publicaciones, colaboraciones con marcas reconocidas y sus propios emprendimientos, incluyendo la línea de esmaltes Kardashian Kolors y la marca de ropa Kendall + Kylie.