Escuchar Puntos clave Resumen Escuchar 0:00 / 0:00 x1 Resumen Nota completa Puntos clave La marca registrada en el INPI da derecho exclusivo de uso en un rubro; el dominio solo es una dirección en internet.

Si otro registra la marca primero, puede reclamar el nombre e incluso el dominio.

El registro de marca dura diez años y se renueva; conviene tramitarlo junto con el dominio. Resumen Registrar un dominio y registrar una marca son trámites distintos. El dominio, que en el caso de los .ar gestiona NIC Argentina, solo asigna una dirección web. La marca, que se registra ante el INPI, otorga el derecho exclusivo de usar un nombre o logo en determinadas clases de productos o servicios durante diez años renovables. Tener solo el dominio deja el nombre desprotegido: un tercero podría registrar la marca y exigir que se deje de usar. Por eso conviene priorizar la marca y registrar ambos al mismo tiempo.

El registro de marcas y el registro de un dominio web cumplen funciones distintas. La marca registrada en el INPI otorga el derecho exclusivo a usar un nombre o signo en un rubro; el dominio solo asigna una dirección en internet. Si hay que elegir por dónde empezar, conviene priorizar la marca y registrar el dominio en paralelo.

Muchos emprendedores registran primero el dominio de su sitio web y creen que con eso el nombre ya es suyo. Es un error frecuente y puede salir caro. Si otra persona registra la marca antes, puede reclamar el uso del nombre e incluso del dominio. En esta nota explicamos las diferencias y cómo proteger el negocio de forma completa.

¿Qué es el registro de una marca?

Una marca es un signo que distingue productos o servicios de otros en el mercado. Puede ser un nombre, un logo, una combinación de ambos o incluso un sonido. En Argentina, el registro se tramita ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Una vez concedida, la marca otorga a su titular el derecho exclusivo de usarla en las clases de productos o servicios registradas. Según la ley de marcas, el registro dura diez años y puede renovarse indefinidamente.

Registrar la marca da derechos exclusivos que un dominio por sí solo no otorga.

¿Qué es el registro de un dominio web?

Un dominio es la dirección de un sitio en internet, como un nombre seguido de .com.ar. En Argentina, los dominios .ar se registran ante NIC Argentina. Los .com y otras extensiones internacionales se gestionan con registradores privados.

El dominio permite que los clientes encuentren el sitio web, pero no otorga derechos sobre el nombre comercial. Se asigna por orden de solicitud y requiere renovaciones periódicas.

¿Cuáles son las diferencias principales?

Aspecto Registro de marca Dominio web Organismo en Argentina INPI NIC Argentina (dominios .ar) Qué otorga Derecho exclusivo de uso en un rubro Una dirección en internet Alcance Clases de productos o servicios Una sola dirección Vigencia Diez años, renovables Según el período contratado Protección legal Permite actuar contra copias Limitada

¿Por qué conviene priorizar el registro de la marca?

El registro de marcas es la base de la protección legal de un negocio. Estas son las razones principales para darle prioridad.

Derecho exclusivo: solo el titular puede usar la marca en su rubro.

solo el titular puede usar la marca en su rubro. Acción contra terceros: permite reclamar si alguien usa un nombre igual o similar.

permite reclamar si alguien usa un nombre igual o similar. Valor comercial: la marca es un activo que puede licenciarse o venderse.

la marca es un activo que puede licenciarse o venderse. Prevención de conflictos: evita que otro registre el nombre y exija dejar de usarlo.

evita que otro registre el nombre y exija dejar de usarlo. Respaldo ante dominios: facilita reclamar dominios registrados de mala fe.

¿Qué pasa si registro el dominio pero no la marca?

El dominio queda a tu nombre, pero el nombre comercial no está protegido. Si un tercero registra la marca en el INPI, puede iniciar acciones para que dejes de usarla en tu rubro. En algunos casos, incluso puede reclamar el dominio.

Cambiar de nombre cuando el negocio ya tiene clientes, cartelería y presencia en redes es costoso. Por eso es mejor prevenir que litigar.

¿Qué pasa si registro la marca pero no el dominio?

La marca te protege, pero otra persona podría registrar el dominio y usarlo para desviar clientes o venderlo. Con la marca registrada, hay más herramientas para reclamarlo, aunque el proceso lleva tiempo. Lo ideal es registrar ambos al mismo tiempo.

¿Cómo es el proceso de registro de marcas en Argentina?

Buscar antecedentes para verificar que no haya marcas iguales o similares. Definir las clases de productos o servicios a proteger. Presentar la solicitud ante el INPI y pagar las tasas. Esperar la publicación en el Boletín de Marcas para posibles oposiciones. Obtener la concesión y el título de la marca.

Para el registro de marcas en Argentina, contar con agentes de la propiedad industrial ayuda a evitar errores en la búsqueda de antecedentes y en la elección de clases.

¿Qué son las clases de marca?

Las marcas se registran por clases, según la Clasificación Internacional de Niza, que agrupa productos y servicios en 45 categorías. Una marca de ropa se registra en una clase y una de software en otra. Proteger las clases correctas es clave para que el registro cubra la actividad real del negocio.

¿Cómo elegir un buen dominio?

Que coincida con la marca o sea muy similar.

Que sea corto y fácil de escribir.

Evitar guiones y números innecesarios.

Registrar las variantes principales, como .com.ar y .com.

¿Qué errores comunes cometen los emprendedores?

Pensar que el dominio o la inscripción en ARCA (ex AFIP) protegen el nombre.

No hacer la búsqueda de antecedentes antes de lanzar la marca.

Registrar en una sola clase cuando el negocio abarca más.

Olvidar las renovaciones de la marca o del dominio.

¿Cuánto tiempo lleva registrar una marca?

El trámite ante el INPI puede llevar varios meses, según haya o no oposiciones. Por eso conviene iniciarlo lo antes posible, incluso antes de lanzar el negocio. La fecha de presentación de la solicitud es importante para establecer prioridad sobre otros solicitantes.

¿Conviene registrar la marca en otros países?

El registro en el INPI protege la marca solo en Argentina. Si el negocio vende al exterior o planea expandirse, conviene evaluar el registro en los países de interés. Hacerlo a tiempo evita que un tercero registre el nombre en esos mercados antes del desembarco.

Conclusión

El dominio y la marca no compiten: se complementan. El dominio da presencia en internet y la marca da protección legal. Si hay que priorizar, la marca va primero, porque otorga derechos exclusivos y respalda todo lo demás. Lo ideal es registrar ambos al mismo tiempo. Este contenido es informativo y no reemplaza el asesoramiento de un abogado o agente de la propiedad industrial.

Preguntas frecuentes ¿Tener un dominio me da derechos sobre la marca? No. El dominio solo asigna una dirección en internet. Los derechos exclusivos sobre un nombre comercial se obtienen con el registro de la marca ante el INPI. Sin ese registro, un tercero podría registrar la marca y reclamar que dejes de usarla en tu rubro. ¿Dónde se registra una marca en Argentina? Las marcas se registran ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). El trámite incluye la búsqueda de antecedentes, la elección de las clases de productos o servicios, la presentación de la solicitud y la publicación en el Boletín de Marcas antes de la concesión. ¿Cuánto dura el registro de una marca? En Argentina, el registro de una marca tiene una vigencia de diez años desde su concesión y puede renovarse por períodos iguales de forma indefinida. Para mantenerlo conviene controlar los vencimientos y usar la marca en el mercado.